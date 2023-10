238 nouvelles brigades de gendarmerie vont voir le jour d’ici quatre ans en France. La liste a été dévoilée hier après-midi à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, à l’occasion d’un déplacement du Président Emmanuel Macron. L’État souhaite un meilleur maillage du territoire, notamment dans les zones péri-urbaines délaissées et dans les secteurs en pleine explosion démographique, alors que près de 500 brigades avaient été supprimées au début des années 2000. En Charente-Maritime, trois projets ont été retenus. Deux brigades fixes seront créées dans le département : l’une à Dompierre-sur-Mer, près de La Rochelle, et l’autre à Saint-Sulpice-de-Royan, alors que le choix des élus locaux s’était finalement porté sur la commune de Breuillet. Une dernière brigade, cette fois mobile, sera implantée à Montlieu-la-Garde. Ces nouvelles gendarmeries proposeront aux habitants des services tels que l’accueil du public, des victimes, la prise de plainte et renforceront la présence des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire. Elles viendront renforcer les 38 brigades de gendarmerie déjà existantes. Une excellente nouvelle dont s’est réjouie la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly.