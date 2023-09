L’Abbaye de Trizay décroche le label « Tourisme et handicap » pour les quatre types de handicap. Après plusieurs années d’efforts et d’investissements, plus de 5 000 euros, le monument roman est désormais accessible à tous. Tout a été pensé pour faciliter l’accès à ceux qui souffrent d’un handicap auditif, mental, moteur ou visuel, comme l’explique la directrice Véronique Bergonzoni :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/abbaye-trizay-1.mp3 Véronique Bergonzoni qui nous donne quelques exemples des aménagements qui ont été réalisés :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/abbaye-trizay-2.mp3 L’Abbaye de Trizay qui propose par ailleurs ce dimanche un évènement ouvert à tous : c’est la Fête du végétal. Une 6e édition qui va accueillir 53 exposants dont 10 horticulteurs et pépiniéristes. Rendez-vous de 10h à 18h.