L’appel à manifester demain à Saintes et La Rochelle contre les violences policières, contre le racisme et pour la justice sociale. Une action qui s’inscrit dans le cadre d’un mouvement national porté par des associations, des syndicats et des partis de gauche. Des marches sont organisées, après un rassemblement à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, et à 14h30 place du 14 juillet dans le quartier de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle.