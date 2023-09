La Libre pensée 17 dénonce la présence d’élus à des manifestations religieuses. Une pratique qui « doit cesser » selon l’association de Charente-Maritime, qui défend le principe républicain de laïcité et la loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État. Elle remet en cause la présence du Président Emmanuel Macron à la messe du Pape samedi prochain à Marseille. Et plus localement, celle de plusieurs élus locaux à la messe de départ du père Cassegrain le 10 septembre dernier en l’église de Fouras, et notamment de la Présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly.