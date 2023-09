La CGT appelle à la mobilisation samedi prochain à Saintes pour la liberté de manifester et la fin des violences policières. Une action portée par plusieurs associations et partis de gauche, qui s’inscrit dans le cadre d’un mouvement national, suite à plusieurs évènements, et notamment la mort de Nahel tué par un policier le 27 juin dernier à Nanterre, ou encore plus localement la comparution le 8 septembre à Niort de neuf militants anti-bassines accusés d’avoir organisés des manifestations interdites comme celle de Sainte-Soline le 25 mars dernier. Julien Batoux, secrétaire de l’union locale CGT de saintes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/marche-saintes.mp3 Julien Batoux qui appelle à une forte mobilisation. Un rassemblement est prévu à 10h30 devant le palais de justice de Saintes.