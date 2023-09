Un guérisseur de Colombiers, près de Pons, visé par une enquête pour exercice illégal de la médecine, travail dissimulé et blanchiment. L’homme âgé de 76 ans a été interpellé et entendu par la gendarmerie la semaine dernière. Cinq voitures de luxe ont été saisies. Mais aussi 3,7kg d’or, 11 000 euros en liquide et plus de 376 000 euros sur ses comptes bancaires et assurance vie. L’individu, qui exerçait depuis plusieurs dizaines d’années, n’aurait jamais payé d’impôts ni de cotisations sociales. Le préjudice est évalué à 950 000 euros. Le septuagénaire, qui était officiellement déclaré retraité, touchait en outre une pension de la Mutualité sociale agricole. L’enquête se poursuit. Le guérisseur sera prochainement convoqué devant le tribunal correctionnel de Saintes. Il risque 3 ans de prison et plusieurs dizaines de milliers d’euros d’amende.