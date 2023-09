Le « pack sécurité » présenté aux élus de la Charente-Maritime. Afin de mieux les protéger et de comprendre le phénomène des violences dont ils sont de plus en plus la cible, le gouvernement a lancé en mai dernier un plan de prévention et de lutte contre les atteintes aux élus. Des réunions sont organisées en ce moment dans le département pour présenter les mesures mises en œuvre par les forces de sécurité et les moyens de la justice pour lutter contre cette recrudescence des faits de menaces, d’intimidations et d’agressions verbales et physiques. La prochaine a lieu le 26 septembre dans le secteur de La Rochelle.