La mobilisation hier pour réclamer le retour à la paix civile en France, suite à l’agression du maire de L’Haÿ-les-Roses, en région parisienne, en réaction à la mort de Nahel tué par un policier mardi dernier à Nanterre. En Charente-Maritime, des rassemblements ont eu lieu à la mi-journée devant l’Hôtel de Ville de La Rochelle, et devant les mairies de proximité des quartiers de Mireuil, Laleu mais aussi Villeneuve-les-Salines qui a été incendiée jeudi dernier. D’autres rassemblements ont également eu lieu ce lundi midi devant les mairies de Rochefort, Saintes, Royan, Surgères, Marennes et Saint-Jean-d’Angély. Saint-Jean-d’Angély où une minute de silence a été observée par la population et les élus au premier rang desquels le maire Françoise Mesnard a tenu à apporter son soutien aux élus victimes d’agressions :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/f-mesnard-1.mp3 À Saint-Jean-d’Angély, deux jeunes de 20 et 22 ans, ayant appelé à la violence, ont été interpellés et seront prochainement convoqués devant la justice. Françoise Mesnard en appelle désormais à la responsabilité de l’État, tout en saluant le travail des forces de l’ordre :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/f-mesnard-2.mp3