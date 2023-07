Nouvel appel à la violence sur les réseaux sociaux en Charente-Maritime. Après Saint-Jean-d’Angély, un signalement a été fait à la brigade de Saujon ce dimanche. Deux jeunes de 19 et 22 ans ont rapidement été identifiés et interpellés. Il s’agit d’un frère et d’une sœur. Le premier est déjà connu de la justice, la seconde présente un casier judiciaire vierge. Tous deux ont été placés en garde à vue. Les suspects avaient appelé à commettre des dégradations et des incendies dans le secteur. Ils devront prochainement s’expliquer devant la justice.