La lutte contre le travail dissimulé se poursuit pour l’Urssaf Poitou-Charentes. L’organisme basé à Aytré, près de La Rochelle, vient de dresser le bilan de son action pour l’année 2022. Au total, les redressements ont permis de récupérer près de 6 millions d’euros. Un résultat constant par rapport à 2021.

En 2022, les Urssaf ont redressé plus de 788 millions d’euros au niveau national, au titre de la lutte contre le travail dissimulé. Dans la continuité de l’année 2021 qui avait déjà connu une progression de 30%, l’organisme a renforcé son engagement avec plus de 38 400 actions contre le travail dissimulé (+4,8% en un an). Ces actions portent essentiellement sur la prévention et ciblent prioritairement les secteurs les plus touchés par la fraude, notamment le BTP, le

commerce et l’hôtellerie-restauration.

Plus localement, l’Urssaf Poitou-Charentes maintient son action engagée et dynamique en matière de lutte contre la fraude. En 2022, ce sont ainsi plus de 530 actions qui ont été diligentées pour 5,8

millions d’euros de redressement, dont 415 actions de prévention, 41 dossiers de fraude qui ont donné lieu à un procès-verbal transmis au Procureur de la République, et 67 dossiers de fraude de travailleurs indépendants. Ces actions sont engagées soit unilatéralement par l’Urssaf, soit en partenariat dans le cadre du Comité départemental anti-fraudes (le Codaf) placé sous le co-pilotage du Préfet et du Procureur de la République.