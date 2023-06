Sécurité renforcée à La Rochelle, après une nuit de violences dans le quartier de Villeneuve-les-Salines. Les bureaux de la mairie de proximité de Villeneuve-les-Salines ont été incendiés, et le bureau de tabac de l’Intermarché a subi des dégradations, mobilisant les forces de l’ordre qui ont été caillaissées. Les pompiers n’ont pu intervenir que vers 1h du matin. Un individu a été interpellé. Aucun blessé n’est à déplorer. Des faits qui font écho aux nuits d’émeute que connaît actuellement le pays depuis la mort de Nahel, tué par un policier mardi dernier à Nanterre. Des mesures ont été prises pour les nuits prochaines.

Afin d’anticiper de possibles nouvelles violences ces deux prochaines nuits, les services de la Ville aux côtés des services de l’Etat se coordonnent pour organiser les dispositifs de sécurité et de prévention. La continuité du service public de la mairie de proximité de Villeneuve sera assurée. Dans l’attente de la remise en l’état des bureaux, l’accueil s’organise au rez-de-chaussée dans les locaux de France Services. L’ensemble des titres pourront être délivrés dès lundi. Ce vendredi, et pour tout le week-end, la Ville de La Rochelle invite les entreprises et les particuliers à ranger leurs poubelles, tout matériel de travaux ou autres objets sur la voie publique. La collecte des déchets a été avancée à 17h cet après-midi. Pour le secteur du centre-ville, habitants, commerçants, restaurateurs sont invités à garder leurs poubelles. La Ville et la Communauté d’Agglomération vont renforcer la sécurité des bâtiments principaux et des chantiers en cours. L’éclairage public sera maintenu, jusqu’au 16 juillet, toute la nuit, sur l’ensemble de la ville pour faciliter les différentes interventions. Compte tenu des événements, la municipalité appelle à la vigilance et invite les habitants à rester chez eux en soirée et à garder leurs enfants à la maison, saluant les services de prévention qui travaillent sans relâche pour appeler au calme et maintenir le dialogue avec les jeunes.

Le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier et le maire de La Rochelle Jean-François Fountaine, qui se sont rendus sur place, ont condamné avec la plus grande fermeté ces comportements, appelant au calme et à la responsabilité.

Mickaël Vallet réagit après les actes de violence à La Rochelle. Le sénateur socialiste de la Charente-Maritime a condamné les faits, apportant son soutien aux élus rochelais. Et d’ajouter, je cite : « l’incendie d’une mairie, au-delà de la gravité pénale des faits, est une atteinte symbolique grave à la communauté des citoyens ».