Le Département de la Charente-Maritime apporte son soutien aux sinistrés du séisme. Alors que plus de 200 familles doivent être relogées suite au tremblement de terre du 16 juin dernier, un dispositif spécifique doit être prochainement activé pour traiter les situations de relogement les plus complexes et les plus urgentes. Il va prendre la forme d’une MOUS pour Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, et s’inscrit dans le cadre du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Une somme de 40 000 euros est affectée au financement de cette opération.

Le séisme qui s’est produit le 16 juin dernier en Charente-Maritime a provoqué de nombreux dégâts dans le nord du département, et plus particulièrement sur les communes de La Laigne et de Cramchaban. L’habitation de plus de 200 familles, propriétaires ou locataires, est aujourd’hui sinistrée et nécessite un relogement. Afin d’accompagner ces ménages et les élus des différentes communes, le Préfet et les services de l’Etat ont mis en place différentes instances : une cellule de crise et une cellule opérationnelle auxquelles participent les services du Département. A ce titre, la Délégation Territoriale de La Rochelle-Ré-Aunis-Atlantique assure depuis lundi des permanences sociales mobiles dans les communes sinistrées, au plus près des habitants. Dans un objectif de solidarité, les services de l’Etat ont créé une plateforme qui vise à recenser l’offre de logement des particuliers et institutionnels sur le site internet « démarches simplifiées ». Dès à présent, le Département recense les logements disponibles dans son patrimoine immobilier, comme les logements de fonction des collèges inoccupés par exemple. Pour autant, devant l’enjeu fort du relogement des familles sinistrées, de la complexité de ces situations et de l’accompagnement dont ils pourront avoir besoin, un dispositif spécifique sera activé très rapidement. Il prendra la forme d’une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale qui a pour vocation de traiter les situations de relogement les plus complexes et les plus urgentes, tout en privilégiant un accompagnement social. Ce dispositif permettra de mobiliser un organisme adapté aux problématiques de relogement dans ce contexte de catastrophe naturelle.