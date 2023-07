Rendez-vous à Saint-Laurent-de-Céris pour le 23ème Festival de l’accordéon les 7, 8 et 9 juillet avec de nombreux musiciens accompagnés à la rythmique par l’orchestre Alain Michel. Dès 18h le vendredi à la salle polyvalente, marché animé par Denis Salesse et Michel Mathé. Le samedi à partir de 19h30 sur le site du festival, dîner dansant à 25€ avec l’orchestre de Denis Salesse et les accordéonistes présents. Dimanche à 10h30, messe en plein air à 12h, repas chaud à 14€ et à 14h30 ouverture du festival à 14€, avec l’orchestre Alain Michel et Sébastien Farge, ainsi que 13 accordéonistes avec entre autre Anaïs Bessiere, Denis Salesse, Thierry Bonnefous et Bernard Rual. À 20h un repas à 12€ sera proposé. Renseignements au 06 42 65 56 05.