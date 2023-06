Malgré les conséquences terribles du séisme il y a une semaine, l’évènement aura bien lieu les 29 et 30 juillet prochains, avec en têtes d’affiche Arthur H et Stéphane Eicher. Mais il sera délocalisé en périphérie, car le centre-bourg du village aunisien n’est plus en mesure d’accueillir les concerts et spectacles du festival dont certains ont dû être déprogrammés. Un festival populaire qui, au vu des évènements, sera aussi solidaire cette année, comme l’explique son directeur artistique Axel Landy :

Axel Landy, qui a reçu l’accord des collectivités, participait hier après-midi encore à une réunion de sécurité pour mesurer tous les risques. Vous retrouvez le programme complet du festival sur l-horizon.fr