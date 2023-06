Une Journée de Sécurité en mer a lieu ce vendredi au large de La Rochelle. Objectif : sensibiliser cet été les usagers face aux risques de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.

Dans le cadre de la campagne annuelle de sécurité des loisirs nautiques, coordonnée par le préfet maritime de l’Atlantique, plusieurs opérations sont programmées au cours de l’été. Parmi elle, les « Journées Sécurité en Mer », opérations d’information et de contrôles réalisées auprès des plaisanciers, ont pour but de sensibiliser les usagers de la mer face aux risques de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques, et leur rappeler la réglementation en vigueur, notamment la liste du matériel de sécurité devant être présent à bord de leurs embarcations afin qu’ils puissent prendre la mer en toute sécurité. Ces opérations sont pilotées par la Délégation à la Mer et au Littoral et regroupent les moyens de l’État en mer que sont les Affaires maritimes et la gendarmerie maritime et départementale. Ces moyens sont mobilisés tout au long de l’année pour veiller à la sécurité de la navigation et des loisirs nautiques sur le littoral charentais-maritime. À l’occasion de la Journée nationale de prévention de la noyade ce vendredi, une « Journée Sécurité en Mer » est organisée par la préfecture afin de valoriser cette action coordonnée des services de l’État et relayer un message de prévention à l’approche des premiers départs en vacances.