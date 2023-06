Le Département de la Charente-Maritime vient en aide aux habitants sinistrés du séisme. Une semaine après le tremblement de terre qui a causé d’importants dégâts à La Laigne et Cram-Chaban, des permanences mobiles du service social sont mises en place pour les accompagner dans leurs démarches administratives qui peuvent se révéler parfois lourdes et fastidieuses. La première a lieu lundi de 13h30 à 16h30 sur le parking de la ludothèque de La Laigne, et la seconde jeudi prochain de 13h30 à 16h30 devant la salle des fêtes de Cram-Chaban. Six autres dates sont prévues. C’est sans rendez-vous, et quelle que soit votre commune d’habitation.