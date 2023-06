La police de La Rochelle a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une jeune fille mineure. Elle s’appelle Gabrielle Barreau, elle a 13 ans, et elle n’a plus donné de nouvelles depuis qu’elle a quitté son domicile 11 rue des Pluviers à Aytré hier matin vers 9h, alors qu’elle devait se rendre au collège. L’adolescente mesure 1,60m, a les yeux marrons et les cheveux bruns mi-longs. Elle a un grain de beauté sous l’œil gauche. Elle portait des baskets noires et une tenue de sport. Attention, elle a une sœur jumelle. Ce qui pourrait induire en erreur les éventuels témoins. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de La Rochelle au 05 46 51 36 36 ou le 17.