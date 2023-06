Plus d’un an après la création de l’Arcom, de nouveaux moyens de protection de la création et de lutte contre le piratage sont déployés. Comment ces moyens sont-ils mobilisés pour lutter contre le piratage dans le domaine culturel ? Quelles sont les prochaines étapes nécessaires pour mieux assurer la protection de la création sur internet ?

A l’occasion de la table ronde du CNC et de l’Arcom au Festival de Cannes, samedi 20 mai, Olivier Henrard, directeur général du CNC et Denis Rapone, membre de l’Arcom, avec la participation de Charles Rivkin, président directeur général de la Motion Picture Association of America (MPAA), ont dévoilé les nouveaux spots de la campagne de communication contre le piratage. L’ambition de cette campagne, à la tonalité légèrement décalée, est de valoriser les internautes de plus en plus nombreux à changer leurs habitudes en faveur de pratiques respectueuses de la création. En 2022, 86% des internautes français de 15 ans et plus ont consommé au moins un bien culturel en ligne (films, séries, jeux vidéo, musiques, …). Les études d’usage menées régulièrement par l’Arcom sur les freins et les motivations déterminant les pratiques des internautes ont conduit l’Arcom et le CNC à s’adresser prioritairement aux cibles 15-39 ans. Depuis le 15 juin 2023, ces nouveaux spots sont diffusés à la télévision, au cinéma, sur les réseaux sociaux et à la radio, notamment sur HÉLÈNE FM et VOG RADIO.