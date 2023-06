L’évènement Notes en vert revient du 23 au 25 juin à Périgny, près de La Rochelle. De nombreuses têtes d’affiche sont attendues cette année : Keziah Jones, Naâman ou encore Fatouma Diawara. C’est la 12e édition de cet éco-festival dont Janelle Connil, chargée de production, nous rappelle la genèse :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/notes-en-vert-1.mp3 Une démarche éco-responsable qui se traduit sur place par l’installation de toilettes sèches, le tri des déchets et des biodéchets ou encore la présence d’un marché artisanal et bio avec 70 exposants. Côté programmation, deux grandes soirées évènements sont prévues vendredi et samedi. Janelle Connil :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/notes-en-vert-2.mp3 Et vous retrouvez le programme complet sur notesenvert.fr