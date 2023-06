L’ouverture ce mercredi d’un formulaire en ligne pour recenser les offres d’hébergements durables en Charente-Maritime afin de reloger les sinistrés du séisme. Cinq jours après le tremblement de terre qui a frappé le nord du département, le bilan encore provisoire fait état de plus de 200 logements déclarés inhabitables, principalement à La Laigne et Cram-Chaban. Les collectivités, associations, entreprises et particuliers, qui souhaitent accueillir et héberger des familles sinistrées, peuvent se rendre sur le site demarches-simplifiees.fr. Il permettra aux services de l’État de disposer en temps réel des informations sur les offres d’hébergement. Le relogement des sinistrés reste la priorité du gouvernement.