Alors que le parcours lumineux doit être relancé cet été avec des tarifs à la baisse et une gestion confiée à un exploitant privé, des voix continuent de s’élever pour dénoncer la privatisation de l’espace public et de la Corderie royale, mais aussi les nuisances sonores et lumineuses, sans compter les dépenses énergétiques. Déficitaire depuis son lancement en 2021, l’attraction est de nouveau dans le viseur. La pétition est en ligne sur leslignesbougent.org. Elle a déjà recueilli plus de 260 signatures.