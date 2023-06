Portée par le syndicat Eau 17, elle s’intitule « l’eau, on l’aime, on la préserve ». Cette campagne estivale destinée aux habitants et aux touristes doit permettre un changement des comportements vis-à-vis de la ressource. Un bien précieux, surtout en période de sécheresse. D’autant que l’été, la gestion de l’eau se complexifie dans le département avec l’augmentation de la population et la multiplication des usages.