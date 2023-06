C’est aujourd’hui l’été, et c’est aussi la Fête de la musique. De nombreuses manifestations sont prévues dans plusieurs villes et villages de Charente-Maritime.

À Marennes, rendez-vous place Chasseloup-Laubat à 18h30 avec Goels et Geri Trio, suivi d’une scène ouverte de 18h30 à 20h.



Non loin, l’école de musique du Bassin de Marennes donnera un concert au Foyer rural du Gua à 17h30.

À Saint-Pierre-d’Oléron, concerts au marché, place Gambetta, dans les rues, à l’église et place de la Lanterne dès 19h. Des animations sont prévues ce matin et cet après-midi.

À Surgères, changement de formule pour la Fête de la musique. Cet après-midi, plusieurs concerts sont proposés dans le parc du château par la Ville et le Conservatoire de musique Aunis Sud. Et en soirée, la municipalité donne cette année carte blanche aux commerçants. Écoutez Catherine Desprez, maire de Surgères :

La Fête de la musique à Surgères qui marque le coup d’envoi de la saison estivale.



À Saintes, 11 scènes sont proposées en ville. Concerts dès 18h. L’ensemble des rues du secteur piéton sera fermé à la circulation et au stationnement des véhicules de 14h à 2h du matin.

À Royan, rendez-vous dès 14h30 sur l’esplanade de Pontaillac et en centre-ville.

À Rochefort, rendez-vous dans les bars de la ville dès 18h. Concerts dès 18h au Clos Lapérouse, et dès 20h30 place Colbert. La circulation et le stationnement seront interdits en centre-ville de 18h à 2h du matin.