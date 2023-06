Météo France vient de classer La Charente-Maritime en vigilance orange aux orages cet après-midi, lundi 19 juin de 15h à 20h.

Qualification : Episode orageux nécessitant une vigilance particulière avec un risque de phénomènes localement violents.

Évolution prévue : Les orages peuvent à nouveau provoquer des précipitations passagèrement intenses et des chutes de grêle moyenne. Des rafales isolées possibles pourraient atteindre 80 km/h. Une forte activité électrique est également envisagée.

En cas de vigilance orange :

Conséquences possibles

Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

Des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires.

Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.

Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.

Conseils de comportement :

• S’éloigner des arbres et des cours d’eau

• S’abriter dans un bâtiment en dur

• Se tenir informé et éviter de se déplacer

• Protéger les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

• Éviter d’utiliser son téléphone et les appareils électriques