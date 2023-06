Christophe Béchu au chevet des sinistrés du séisme en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Trois jours après le violent tremblement de terre qui a secoué les deux départements, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires s’est rendu ce lundi en fin de matinée sur la commune de La Laigne, près de Surgères, accompagné de son ministre délégué de la Ville et du Logement Olivier Klein, des élus locaux, du préfet Nicolas Basselier et de la présidente de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly. À La Laigne et Cram-Chaban, et dans une moindre mesure à La Grève-sur-Mignon et Benon, les dégâts causés par le séisme vendredi sont considérables. Plus de 200 maisons classées rouges et noires sont considérées comme dangereuses et inhabitables. Un bilan complet sera connu ce soir. De nombreux sinistrés doivent être relogés. C’est la priorité du ministre qui a annoncé le déblocage du Fonds d’aide au relogement d’urgence. Écoutez :

Le maire de La Laigne Philippe Pelletier suit de près le déplacement ministériel.De quoi rassurer le maire de La Laigne Philippe Pelletier qui a suivi le déplacement ministériel :

Lors de son déplacement, Christophe Béchu et Olivier Klein ont rencontré plusieurs sinistrés qui ont tout perdu, à l’image de cet habitant qui craint une démolition de son bien :

Sarah, elle, est mère de famille. Elle aussi a tout perdu, et elle s’interroge beaucoup et craint le pire :

Des sinistrés désespérés qui craignent désormais les intempéries, et notamment les orages annoncés cet après-midi et la nuit prochaine, puisque la Charente-Maritime est en alerte orange. Des habitants qui redoutent aussi les pilleurs, comme l’a confié cette habitante au ministre, qui annonce une présence des forces de l’ordre le temps qu’il faudra :

Après La Laigne, Christophe Béchu s’est rendu dans l’après-midi à Mauzé-sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres, où le séisme et sa réplique ont également causé d’importants dégâts.