Rendez-vous à Landrais pour la Fête de l’été ce samedi 24 juin, à partir de 14h, au pré Maréchat. Au programme : marché des créateurs et producteurs dans les allées ombragées de l’ancien camping, espace détente, bibliothèque hors les murs, et soirée dansante gratuite. Sur place buvette, restauration et structure gonflable gratuite pour les enfants. Une marche gourmande de 10 kilomètres sur le sentier du bois de Monlieu vous est aussi proposée pour un départ entre 17h et 19h, sur réservation uniquement au 07 80 55 83 71. Tarif adulte 15€ et 8€ pour les enfants de moins de 12 ans.