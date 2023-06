La présentation ce matin à la mairie de Surgères de la saison estivale 2023. Comme les années précédentes, une dizaine d’évènements sont programmés pour proposer une offre festive et culturelle de qualité tout l’été. Des évènements qui attirent de plus en plus de spectateurs, à l’image du festival classique Sérénade prévu début août. La maire de la Ville Catherine Desprez s’en réjouit d’avance :

Premier rendez-vous de cette saison estivale à Surgères mercredi prochain avec la Fête de la musique.