Les anciens exploitants du club de plage et du snack de Marennes-Plage réagissent après la présentation hier sur notre antenne de la nouvelle offre touristique retenue par la Ville pour dynamiser l’animation et la restauration de la station balnéaire cet été. Pour rappel, la municipalité a fait le choix de changer de prestataire en retenant la proposition « plus qualitative » du groupe Inspire village, qui possède déjà un camping à Marennes. Amers et très remontés contre cette décision, les anciens exploitants se disent très en colère et s’interrogent sur le bienfondé de l’appel à projets lancé par la mairie. Tout semblait joué d’avance, selon ces derniers qui dénoncent un « délit flagrant de favoritisme », estimant, je cite, que « deux commerces indépendants ont disparu au profit d’un grand groupe financier qui aura le monopole sur Marennes-Plage ». Ils déplorent également une montée en gamme de l’offre, en contradiction avec l’esprit familial et le caractère authentique du site.