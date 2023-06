Deux écrans géants à La Rochelle pour la retransmission de la finale de Top 14 samedi soir. Alors que les rugbymen du Stade rochelais joueront contre Toulouse au Stade de France, les supporters rochelais, qui ne peuvent pas faire le déplacement, pourront se réjouir de suivre le match sur le Vieux-Port où deux écrans géants seront installés. Comme pour la finale de la Coupe d’Europe, un dispositif de sécurité sera mis en place. Et il sera interdit de se jeter à l’eau en cas de victoire des Jaune et noir.

« Une retransmission du match est prévue sur deux écrans géants de 62m2. En complément, la Ville organise la venue de bandas pour animer le port. Du côté de La Rochelle, le Vieux-Port est pavoisé, des fanions sont visibles un peu partout dans la ville avec une projection sur les Tours. Dès 14h, le Vieux-Port et le tour du marché seront totalement fermés à la circulation, les bus seront détournés vers les axes secondaires. Les parkings restent ouverts mais les visiteurs sont invités à privilégier les modes de déplacements doux, vélo, bus ou à utiliser les parkings P+R afin de faciliter leurs accès au centre-ville. Le public est également appelé à l’éco-responsabilité et au respect de l’environnement. Les bouteilles en verre ne sont pas autorisées sur l’espace public. Vigilance marées : pleine mer à 17h11 et basse mer à 23h30. A partir de 20h30, le niveau de la mer ne sera pas suffisant, il sera formellement interdit de plonger. Un déploiement renforcé des forces de sécurité et de secours est prévu pour couvrir ce moment festif. Néanmoins, la Ville et l’Agglomération en appellent à la plus grande prudence et à la responsabilité de toutes et tous pour passer un moment de joie et de partage en toute sécurité ».