Deux sapeurs-pompiers de Charente-Maritime envoyés en renfort au Canada pour combattre les feux de forêts massifs qui touchent actuellement le pays d’Amérique du nord. Jean-Baptiste Précigout et Christophe Boury, qui sont rattachés aux casernes de La Rochelle-Mireul et Châtelaillon-Plage, partent aujourd’hui prêter main forte à leurs collègues canadiens. Ils font partie du détachement de 100 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs de la Sécurité civile qui prennent le départ ce jeudi de Marseille direction le Québec. Là-bas, plus de 2 millions d’hectares ont déjà brûlé, et 160 feux sont toujours hors de contrôle.