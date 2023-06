La police nationale de la Charente-Maritime a lancé un appel à témoins hier, après la disparition inquiétante d’un homme dans le quartier de Mireuil à La Rochelle. Il s’agit de Jean-Pierre Renoux, 54 ans, qui n’a plus donné signe de vie depuis la soirée du mercredi 31 mai. Il aurait été vu pour la dernière fois aux alentours de 21h. L’homme, qui est sous curatelle, souffre d’une déficience mentale légère. Il mesure 1,75m, est de corpulence mince, a les cheveux bruns et courts. Le jour de sa disparition, il portait un pantalon foncé, une chemise blanche avec un dragon, un chapeau et des bottes de cow-boy. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de La Rochelle au 05 46 51 36 36.