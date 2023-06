C’est aujourd’hui que débute la collecte de printemps de la Banque alimentaire de Charente-Maritime. Jusqu’à dimanche matin, plus de 3 000 bénévoles vont se relayer à la sortie des caisses de près de 120 supermarchés et hypermarchés du département, pour collecter des dons de denrées non périssables. L’objectif est d’atteindre les 81 tonnes de produits, qui seront ensuite distribués aux 14 000 bénéficiaires en situation de grande précarité. On écoute Muriel Verger, bénévole et responsable de la communication :

Muriel Verger qui nous dresse la liste des produits attendus :

Muriel Verger qui lance un appel à la générosité de chacun et qui rappelle que personne n'est à l'abri de la précarité. Tout le monde est concerné.