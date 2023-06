Le coup d’envoi aujourd’hui du nouveau festival Faites du cinéma à Surgères. Pendant deux jours, cet évènement va faire la part belle à la filière audiovisuelle qui est en plein développement en Charente-Maritime, avec de plus en plus de tournages dans le département. De nombreuses animations, projections et ateliers seront proposés. Cette première édition aura pour marraine l’actrice Julie Gayet qui sera présente sur place cet après-midi à 14h.

L’évènement a pour objectif de promouvoir et valoriser la filière qui bénéficie d’une enveloppe annuelle du Département de 750 000 euros pour accompagner son développement. La première journée de ce vendredi est consacrée aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Des stands et des tables-rondes réunissant des producteurs, réalisateurs et comédiens sont prévues pour favoriser les échanges entre tous ces acteurs qui, dans leur quotidien, n’ont pas le temps de se rencontrer. Les scolaires seront également de la partie avec la venue de collégiens qui pourront rencontrer les professionnels et s’initier aux métiers de l’audiovisuel, grâce à des ateliers et des projections de courts-métrages.

La journée de samedi sera dédiée au grand public. Des activités ludiques et créatives lui seront proposées dès 14h dans le parc du château. Au programme : découverte du métier de l’audiovisuel, montage vidéo, mixage audio, fond vert, effets spéciaux et il sera même possible de jouer des scènes cultes du cinéma.

Et puis à noter pendant les deux jours, la projection en soirée de films tournés en Charente-Maritime. Avec « Les Mystères de l’île » de David d’Aquaro ce vendredi à 19h au Palace, suivi à 22h dans le parc du château de « La vie, l’amour, tout de suite » de Nicolas Cuche. Et samedi à 19h au Palace, les deux derniers épisodes de la saison 3 de « Je te promets » de Renaud Bertrand. Et à 22h « Les vedettes » de Jonathan Barré, dans le parc du château.

Tout est gratuit. Restauration sur place. Des activités d’escalade et de trampoline seront également proposées. HÉLÈNE FM sera en direct du festival cet après-midi de 14h30 à 16h30. À noter que le parking de la Médiathèque sera temporairement interdit au stationnement et à la circulation du vendredi 8h au samedi minuit, et une partie du parking du château vendredi de 8h30 à minuit.