Le nouveau festival départemental Faites du cinéma bat son plein à Surgères. L’ouverture a eu lieu cet après-midi en présence de la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly, de sa première vice-présidente et maire de la Ville Catherine Desprez et de la marraine l’actrice et réalisatrice Julie Gayet. Jusqu’à demain, la filière audiovisuelle est à l’honneur dans le parc du château. Après une première journée consacrée aux professionnels et aux scolaires, le grand public est attendu ce samedi pour participer à des ateliers de montage vidéo et mixage audio, d’effets spéciaux, mais aussi sur fond vert. C’est la spécialité de l’association rochelaise Coolisses. Son responsable formation Sallah Laddi nous en parle :Un atelier Mash-up de montage vidéo sera également proposé par le FAR de La Rochelle, le Fonds audiovisuel de recherche. Une association de passionnés qui veut transmettre son savoir-faire, comme le souligne son président Denis Gougeon :Notez que des projections de films tournés en Charente-Maritime sont prévues en soirée. Avec « Les Mystères de l’île » de David d’Aquaro ce soir à 19h au Palace, suivi à 22h dans le parc du château de « La vie, l’amour, tout de suite » de Nicolas Cuche. Et demain à 19h au Palace, les deux derniers épisodes de la saison 3 de « Je te promets » de Renaud Bertrand. Et à 22h « Les vedettes » de Jonathan Barré, dans le parc du château. C’est gratuit.