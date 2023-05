Gare aux piqûres de moustique tigre à Saintes. Depuis le début de l’année, plus de 70 départements français métropolitains sont concernés par la présence de l’insecte qui peut être vecteurs de maladies graves comme la dengue, le chikungunya ou le zika. En Charente-Maritime, la cité santone est aujourd’hui située en zone colonisée. Voilà pourquoi la Ville prend des mesures et se mobilise pour limiter la prolifération du moustique tigre sur son territoire. Elle invite les habitants à une réunion publique d’information et de prévention ce soir à 19h à la salle Saintonge.