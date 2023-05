Six organisations syndicales de l’Éducation en Charente-Maritime appellent à un rassemblement cet après-midi devant la Direction académique de La Rochelle. La CGT, FO, la FSU, la CFDT, SUD et l’Unsa se mobilisent à 14h30 pour réclamer une augmentation immédiate des salaires, mais aussi l’abrogation de la réforme des retraites. Un préalable à la nouvelle journée de grève et d’action nationale prévue mardi prochain, le 6 juin.