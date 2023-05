Les contrôles d’hygiène dans la restauration se multiplient en Charente-Maritime. À l’approche de la saison estivale, et alors que de nombreux vacanciers sont attendus dans les prochaines semaines, l’Inspection du travail et la Direction départementale de la protection des populations, en lien avec les forces de l’ordre, renforcent leur action sur le terrain pour vérifier les conditions de travail et d’hygiène dans les établissements. Elles étaient à Royan mercredi dernier. Sur l’ensemble des contrôles, un restaurant spécialisé dans la cuisine asiatique a fait l’objet d’une fermeture temporaire suite à la découverte de nombreuses irrégularités.