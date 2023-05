Le coup d’envoi ce mercredi du Symposium de sculptures sur bois à Breuil-Magné, au nord de Rochefort. Un évènement sur cinq jours, avec la présence d’artistes de renom qui vont sculpter sous les yeux du public. L’occasion de découvrir l’évolution d’œuvres uniques réalisées à la tronçonneuse et d’assister à une prouesse à la fois technique et artistique. On écoute l’organisateur et sculpteur sur bois de Breuil-Magné Frédéric Nobili :

Pour le public intéressé, un déjeuner avec les artistes est proposé tous les midis, sur réservation. Mais aussi un atelier d’initiation à la sculpture sur bois. Le rendez-vous est donné de 9h à 18h jusqu’à dimanche.