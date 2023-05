Un apéro compost est proposé ce midi à Saujon. Organisé par la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, il est destiné à aider et à encourager les particuliers à pratiquer le compostage des biodéchets, qui représentent plus de 30% des déchets ménagers et qui peuvent être détournés de la poubelle noire. Rendez-vous aux Jardins de Saturne. Six autres Apéros compost sont prévus jusqu’à la fin de l’année en pays royannais, à raison d’un par mois.