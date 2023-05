Plus de 70 postes à pourvoir aujourd’hui au Rendez-vous de l’emploi des Vals de Saintonge à Saint-Jean-d’Angély. À cette occasion, une vingtaine de recruteurs du territoire seront présents pour rencontrer les demandeurs d’emploi et trouver leurs futurs collaborateurs. L’objectif est d’apporter une réponse à une pénurie de main d’œuvre sur le territoire, comme le souligne Fabrice Dayron, président du Club pro des Vals de Saintonge qui co-organise ce rendez-vous avec Pôle emploi et la Chambre de commerce et d’industrie de Charente-Maritime :

Et pour séduire de nouveaux talents, Fabrice Dayron et ses équipes misent beaucoup sur l’attractivité du territoire :

Le Rendez-vous de l’emploi des Vals de Saintonge, c’est toute cette journée de 9h à 17h à la salle de l’Éden à Saint-Jean-d’Angély. Pensez à vous munir de CV.