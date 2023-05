HELP, c’est le nom d’un tout nouveau dispositif d’aide en Charente-Maritime destiné aux travailleurs indépendants en difficulté. Une convention de partenariat a été passée début mai entre différents acteurs institutionnels que sont l’Urssaf, la Carsat, l’assurance maladie et la CAF. L’objectif est de proposer à ces travailleurs indépendants en difficulté un meilleur accès aux droits, aux soins et aux aides sociales.

La signature d’une convention de partenariat entre l’Urssaf Poitou-Charentes, la Carsat Centre Ouest, la Caisse primaire d’assurance maladie et la CAF de Charente-Maritime relative au dispositif HELP a eu lieu le 3 mai dernier. Ce dispositif permet de combiner les différents leviers d’action de chaque réseau pour venir en aide aux travailleurs indépendants en difficulté. Que ce soit pour des problèmes liés aux prestations sociales, à l’accompagnement social ou à des échéanciers de paiement. Il s’appuie sur une mobilisation des différentes caisses de sécurité sociale et vise à répondre aux difficultés que nombre de travailleurs indépendants connaissent, sans qu’ils sollicitent les aides auxquelles ils pourraient pourtant prétendre. L’Urssaf a fait le constat que les difficultés de paiement des travailleurs indépendants relèvent parfois de difficultés dépassant son seul champ de compétence, et peuvent résulter de la forte imbrication entre la vie professionnelle et la vie privée des chefs d’entreprise. HELP repose donc sur la détection globale des fragilités rencontrées par les chefs d’entreprises, artisans, commerçants et professions libérales à partir d’une situation de défaut de paiement, de problèmes de santé récurrents ou toutes autres difficultés relevant de la compétence des différentes caisses de sécurité sociale.