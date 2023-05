La lutte contre l’insécurité et la délinquance se poursuit à Surgères. Depuis le mois d’octobre et la mise en place de son CLSPD, son Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, la municipalité continue de mettre en place des actions pour maintenir l’ordre public. Stéphane Augé, adjoint au maire en charge de la sécurité :

Parmi les priorités de la Ville, la sensibilisation des jeunes, notamment à la problématique des violences intrafamiliales :

D’où la représentation hier après-midi et ce matin à la salle du Castel park d’un spectacle-débat à destination des élèves de 3e du collège Hélène de Fonsèque et de 3e prépa du lycée polyvalent, par la compagnie charentaise Lune d’Ailes. Ça s’appelle « Un prince pas si charmant » qui aborde la question de l’égalité femmes-hommes, comme le souligne son auteur et comédien Cédric Corbiat :

Ce spectacle est aussi l’occasion de sensibiliser les élèves aux relations filles/garçons et à l’éducation des enfants selon leur sexe. Il est systématiquement suivi d’un moment d’échange et de questions/réponses.