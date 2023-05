Le Stade rochelais est directement qualifié pour les demi-finales du championnat de Top 14. Malgré sa défaite samedi soir à Montpellier 42 à 31, le club Jaune et noir n’aura pas à disputer les barrages. 2e du classement général, désormais il ne peut plus être rattrapé par le Stade français qui n’a pas réussi à prendre le point de bonus offensif hier soir face à Lyon et qui a concédé un nul 31 partout. Les Maritimes joueront donc la demi-finale de Top 14 le 9 ou le 10 juin à Saint-Sébastien. Le dernier match de la saison régulière aura lieu le 28 mai à domicile face au Stade français justement. Avant cela, place à la finale de la Coupe d’Europe samedi prochain à Dublin contre le Leinster.