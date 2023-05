La campagne de sécurité des loisirs nautiques sur la façade Atlantique vient d’être lancée. Elle s’étend du 1er mai au 30 septembre sur l’ensemble du territoire concerné dont fait partie la Charente-Maritime. Objectif : réduire le nombre d’accidents en mer grâce à des mesures préventives mais aussi répressives.

Coordonnée par le Secrétariat général de la Mer pour le compte du Premier ministre, il s’agit d’une opération de sécurité civile en mer qui vise à faire diminuer le nombre d’accidents parmi la population des plaisanciers et pratiquants de loisirs nautiques. À travers le bilan de la campagne menée pendant la saison 2022, qui se traduit par une hausse du nombre d’interventions, 200 opérations en plus comparé à 2021 sur un total de plus de 3 800, il a été mis en exergue la nécessité de poursuivre la sensibilisation des usagers aux spécificités et dangers inhérents au milieu maritime par des actions de prévention, mais également d’imposer le respect des normes de sécurité applicables aux pratiques balnéaires et nautiques. Des opérations sont donc régulièrement menées pour rappeler les principaux conseils de prudence visant à faire diminuer l’accidentologie, alors que de nouvelles pratiques se développe sur le littoral et que la fréquentation reste forte. L’enjeu est important. L’an dernier, 29 personnes ont perdu la vie en mer sur la façade Atlantique entre le 1er mai et le 25 septembre, contre 27 sur la même période en 2021. 159 personnes blessées ont nécessité une prise en charge médicale.