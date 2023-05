La Société des courses de Niort organise des courses hippiques ce dimanche 21 mai, à l’hippodrome de Niort Romagné, chemin du lac, à partir de 14h. Au programme de cette réunion : courses de galop en plat et obstacles, ainsi que deux courses de poneys sans enjeux. Entrée gratuite pour les femmes et les enfants. Animations et jeux gratuits pour toute la famille. Restauration sur place. Réservation au 06 06 74 10 91.