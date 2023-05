L’évènement Cycle and sound en Aunis Sud de retour ce dimanche. Cette année, les participants à cette balade à vélo festive et gourmande ont rendez-vous à Ciré-d’Aunis à 13h30 pour un départ à 15h. Une balade de 18km direction Ardillères. Quatre concerts vont jalonner le parcours. Des animations et des dégustations de produits locaux sont prévues.