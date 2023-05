L’inauguration ce soir à Surgères de la « Voie des poètes ». Un parcours poétique de 300 mètres installé derrière le parc du château, qui s’inscrit dans le cadre des 10 ans de l’obtention par la mairie du label « Ville en poésie ». Seules deux communes peuvent s’en targuer en Charente-Maritime : Surgères et La Tremblade. Pour célébrer cet anniversaire, la Ville a donc fait réaliser dix pupitres par huit élèves et deux professeurs du Lycée du bois, encadré par la designer Audrey Pluchon. Parmi les professeurs, Nadia Leusie, qui est enseignante en menuiserie et ébénisterie, a laissé libre cours à son imagination, en axant son travail sur l’environnement. Elle nous en parle :

L’inauguration a donc lieu ce soir à 18h, en présence de dix poètes. Ces derniers qui participeront demain à une table ronde à 10h. C’est ouvert au public et c’est gratuit.