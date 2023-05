Cyclisme avec la présentation officielle du prochain Tour du Poitou-Charentes qui a eu lieu ce jeudi à Poitiers. Ce sera la 37e édition. L’évènement, qui aura lieu du 22 au 25 août, partira de Confolens en Charente direction Matha en Charente-Maritime, pour la première étape. La 2e se déroulera entre Aulnay-de-Saintonge et Bressuire. La 3e A, entre Coussay-les-Bois et La Roche-Posay. La 3e B avec un contre-la-montre à La Roche-Posay. Et la 4e et dernière étape entre Moncoutant et Poitiers. 18 équipes sont engagées.