Le début ce mardi des grandes manœuvres sur le littoral royannais. C’est aujourd’hui que démarrent les travaux de réensablement des plages. Comme chaque année, les services techniques de la Ville procèdent à des mouvements de sable sur la plage de la Grande Conche principalement, afin de maintenir son nivellement pour la prochaine saison estivale et l’accueil des touristes. Les travaux consistent à prélever et transporter les sédiments sableux qui se sont accumulés aux extrémités de la plage, et de combler les secteurs qui ont subi une érosion. Les travaux vont durer jusqu’au 26 mai. L’accès à la plage sera ouvert pendant le pont de l’Ascension. Des opérations sont également menées à Foncillon, Le Chay, Le Pigeonnier et Pontaillac.