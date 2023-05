Si chaque été la période implique une augmentation du nombre d’interventions dans le département, cette année, avec la sécheresse des sols et les périodes de canicule de plus en plus précoces et intenses, le Service départemental d’incendie et de secours se prépare à une saison chargée, avec un risque d’incendie élevé.

Au SDIS 17, la préparation de la saison estivale commence dès le mois de mars. Une stratégie départementale qui permet de déterminer les moyens mis en œuvre lors d’un départ de feu de forêt, de définir le dispositif de surveillance, le principe des demandes de renforts ou encore le positionnement anticipé d’engins spécifiques. Cette stratégie, consignée dans un document appelé « Ordre départemental d’opérations feux de forêt », sert de guide tout au long de la saison pour l’ensemble des centres d’incendie et de secours du département. Le printemps est un moment important de préparation avant la saison. D’abord pour les véhicules et les matériels : il s’agit d’effectuer des vérifications de sécurité sur les engins comme par exemple le fonctionnement des pompes, des buses d’aspersion et de l’air respirable en cabine. Mais aussi pour les sapeurs-pompiers. La période étant propice aux exercices grandeur nature, pour travailler les techniques, s’habituer à fonctionner avec plusieurs centres et rafraichir les réflexes en matière de feux de forêt. Enfin, pour les sapeurs-pompiers qui ne sont pas déjà formés, c’est aussi l’occasion de participer aux formations initiales, comme par exemple les stages équipier feux de forêt ou conduite tout terrain. En parallèle, le pôle relations humaines et compétences du SDIS s’affaire au recrutement d’une centaine de sapeurs-pompiers saisonniers. Ces renforts permettent d’étoffer les équipes pour faire face à l’augmentation du nombre d’interventions.

Sachez que pendant la saison des feux de forêt, le niveau de risque est déterminé quotidiennement par un officier spécialisé, sur les indications de Météo France. En fonction des paramètres, il évalue le risque opérationnel pour chaque massif forestier du département, puis, définit le niveau de risque. Celui-ci est indiqué chaque jour sur le site Géo plate-forme 17.